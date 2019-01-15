Пролетая над гнездом президента: почему беспилотникам закрывают "глаза"

На днях Госавиаслужба выложила в публичный доступ координаты территорий, где запрещены полеты беспилотников. В границы "красных" зон, где нельзя поднимать дроны в воздух, попали большие районы и даже целые города страны. А ведь с развитием рынка беспилотников для массового пользователя дроны давно перешли из разряда редкого хобби в действенный инструмент сбора информации для журналистов, общественных деятелей, активно используются в сфере развлечений. Почему запретные зоны расширились, и что теперь нельзя "видеть" дронам, разбирался "Апостроф".

Безопасность или распил

Согласно карте запретных зон, опубликованной на сайте Госавиаслужбы, закрытым воздушным пространством является вся территория Донецкой и Луганской областей. Это, безусловно, логично и оправдано, ведь в зоне боевых действий и прилегающих территориях нечего делать гражданским дронам. Кроме того, в красный цвет "выкрашены" территории над военными частями.

Однако совершенно неожиданно зоной, закрытой для полетов, оказалась практически вся территория Одессы, Харькова, Белой Церкви, половина Чернигова и Хмельницкого.

В столице также "покраснели" обширные территории, преимущественно на правом берегу, например, вся Оболонская набережная, где расположена элитная недвижимость Киева. Под запретом полетов оказались и загородные поселки, где проживают видные украинские политики, в том числе и президент: Конча-Заспа и Козин, вместе с одноименным гольф-клубом.

С одной стороны, запрет на полеты над элитными поселками действительно можно обосновать мерами безопасности.

"Например, запрет использования дронов в районе аэропортов ни у кого же не вызывает сомнений, что он вызван мерами безопасности. В той же Конча-Заспе есть частные вертолетные площадки, определенное авиационное движение, поэтому, возможно, ограничения обоснованы", - говорит "Апострофу" медиаюрист Али Сафаров.

Но с другой стороны, по словам юриста и аэроразведчика Маси Найема, апелляция к безопасности может быть ложной.

"Эта ситуация, скорее всего, призвана каким-то образом ограничить тех журналистов-расследователей, которые с помощью дронов пытались раздобыть ту или иную информацию, - поясняет "Апострофу" Найем. - Ведь, если исходить с точки зрения безопасности, то логично было бы ввести уголовную ответственность за полеты, например, над военными стратегическими объектами. В этом был бы смысл. Но так как реализация привлечения к ответственности не прописана, то это сделано не с точки зрения безопасности, а, чтобы напугать расследователей, чтобы они лишний раз не летали над теми местами, где возможны имущественные махинации, незаконные стройки и подобные вещи".

Кроме того, возможны и другие варианты. Например, бюджетный распил.

"Мне кажется, что поводом для введения правил и зон стали взрывы на складах. Но сам по себе запрет не решает проблемы полета над определенными участками. Запретить наркотики - это не значит сделать так, чтобы их не продавали. Были инциденты, когда дрон летел в зеленой зоне, и силовики включали РЭБы, и дрон падал. А он стоит денег, и немалых, а к ответственности никого не привлечешь. Сейчас же появляется возможность урегулировать такие ситуации, мол предупреждали же, что летать нельзя, - отмечает Найем. – Под реализацию этих правил, скорее всего, введут тендеры на закупку оборудования, которое будет выключать сигналы спутников, чтобы дроны не летали в запрещенных местах. Это вполне возможно. Под каждую из запретных зон теперь можно обоснованно просить купить оборудование, а оно стоит немалых денег, и всплывут фирмы-поставщики, о которых мы раньше ничего не слышали, если вообще услышим".

Правовая коллизия

Правда, если очень хочется, то залететь дроном в запрещенную зону все же можно, но для этого необходимо получить разрешение Украэроцентра, написав письмо в свободной форме.

В теории, разрешение будет предоставлено, если масса дрона до 20 килограмм включительно, и воздушное судно не будет разгоняться больше чем до 160 километров в час. Но это теория. На практике же, те операторы беспилотников, которые уже успели обратиться в Украэроцентр за разрешениями, получили весьма странные ответы: "Изучите руководящие документы, регламентирующие использование воздушного пространства Украины. С УВ. УКРАЭРОЦЕНТР". И все.

Но по словам экспертов, опрошенных "Апострофом", проблема в том, что "руководящих документов", которые бы от А до Я расписывали правила эксплуатации беспилотников, не существует, а между тем статья 111 Кодекса Украины об административных правонарушениях запрещает выполнять полеты "с нарушением нормативно-правовых актов, которые регулируют деятельность авиации", под угрозой штрафа в 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (около 8500 гривен). Такой вот замкнутый круг.

Есть только совместный приказ Госавиаслужбы и Минобороны, регламентирующий общие правила использования воздушного пространства Украины, но применительно к гражданским дронам эта нормативка просто не работает. Например, согласно этому документу беспилотные воздушные судна не имеют права летать над "скоплением людей на открытом пространстве". Но, во-первых, что с юридической точки зрения следует называть "скоплением людей": два человека, тысячу, десять тысяч?.. Во-вторых, использование дронов на концертах и массовых мероприятиях распространенная во всем мире практика, собственно, во многом для этих целей их и используют. Зачем же покупать беспилотник с видеокамерой, если не использовать его по прямому назначению?

Единственная нормативка конкретно по беспилотникам, которую написали в Госавиаслужбе, это "Общие рекомендации дистанционным пилотам беспилотных воздушных суден". В частности, там упоминается, что оператор дрона обязан опускать свой аппарат по первому требованию правоохранителей, не вносить технические изменения в беспилотник, не снимать людей без их разрешения. Но рекомендации на то и рекомендации, что кто-то их выполняет, а кто-то - нет.

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"В законе написано, что нас с вами на улице могут снимать на камеру до тех пор, пока мы не запретим. Госавиаслужба исходит от обратного: снимать можно, если получено разрешение. Подход уже меняется", - сетует Маси Найем.

Кстати, по словам председателя Всеукраинской федерации владельцев беспилотников Тараса Трояка, даже карта Госавиаслужбы с разграничением запретных территорий, с юридической точки зрения, носит рекомендательный характер.

"И раньше запретные зоны существовали, просто они не были нанесены на карту, - поясняет "Апострофу" Трояк. - Зоны, отраженные сейчас на карте, касаются не только беспилотной авиации, а любой авиации".

"Эти зоны существовали давно, но не были собраны вместе и выложены в общий доступ. Госавиаслужба наконец-то это сделала", - добавляет Али Сафаров.

"Но пока нет правил эксплуатации БПЛА, эти зоны, в принципе, можно игнорировать, потому что нет ни прозрачной системы обработки заявок на разрешения, ни прозрачной системы их получения. Соответственно, на эти зоны нужно просто обратить внимание, и слишком высоко просто не подниматься. Там ведь выделены зоны аэропортов, вертодромов, о которых никто до этого не знал. Поэтому осторожность не повредит. Но привлечь за это "нарушение" к ответственности в данный момент нереально. Вопрос ведь законодательно не урегулирован. Кроме того, мы ранее обсуждали с Госавиаслужбой эти вопросы, и есть договоренность с ними, что пока никого штрафовать не будут, кроме случаев, когда речь будет идти о создании опасности другим воздушным суднам", - подчеркнул Трояк.