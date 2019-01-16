Скандальный священник Киево-Печерской лавры рассказал, как проклял и отправил на тот свет трех человек: видео

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел (в миру Петр Лебедь) рассказал о том, как из-за его проклятия умерли три человека.

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"Я сказал, что умрут, если не уйдут. И в один день три человека умерли. Они написали открытое письмо с жалобами Блаженнейшему митрополиту Владимиру. На самом деле, я не против мастерских, если они хорошие, толковые. Он говорит: "Вы что себе позволяете? Вы прокляли и у них умерло три человека". Я поворачиваюсь: "Умрете все! Правда, еще один человек умер", - рассказал он.

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Как сообщал "Апостроф", ранее митрополит Павел попал в скандал с подготовкой к Томосу. Также в конце ноября СБУ проводила обыски по месту жительства митрополита Павла.