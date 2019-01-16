​В Харькове расстреляли офицера полиции: фото и первые подробности

В Харькове неизвестные в масках напали на полицейского, в результате чего офицер получил тяжелые огнестрельные ранения.

Об этом написал в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Сегодня утром в Харькове с использованием оружия двое неизвестных в масках совершили нападение на офицера Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины, получивший тяжелые ранения", - написал он.

При этом главный полицейский заявил, что заказчик преступления уже известен.

"По данному факту могу сказать, что имя заказчика этого преступления известное, он обязательно понесет суровое наказание. Для уголовной полиции границ не имеет", - заверил Аброськин.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве мужчина покусал полицейского, ходатайствуя за своего товарища, которого задержали за кражу.

Ранее в Киеве полиция устроила погоню со стрельбой за пьяным водителем.