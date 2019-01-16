Задержан один из стрелков, тяжело ранивших копа в Харькове: фото преступника

Полиция поймала одного из злоумышленников, которые расстреляли офицера Нацполиции Алексея Логвиненко в Харькове.

Об этом сообщили в Police Control Ukraine.

"По нашей информации, полицейские нашли и арестовали нападающего (Фото) на офицера полиции Алексея Логвиненко. Заказчик на убийство полиции также уже известен", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Как сообщал "Апостроф", 16 января в Харькове неизвестные в масках напали на полицейского, мужчину ударили и также выстрелили в него несколько раз. Пострадавший с ранениями головы и шеи доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.