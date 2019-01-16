Нападение киллеров на офицера полиции в Харькове: появились новые подробности и фото

16 января в Харькове неизвестные в масках напали на полицейского, мужчину ударили и также выстрелили в него несколько раз.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Вызов в правоохранительные органы поступил около 07:40. Инцидент произошел на улице Краснодарской, когда офицер полиции выходил из подъезда. К нему подошли двое неизвестных в масках и ударили. Затем злоумышленники сделали несколько выстрелов из неустановленного оружия в область головы. Преступники сразу после нападения убежали на автомобиле темного цвета.

Предварительно, пострадавший с ранениями головы и шеи доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

"Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Немышлянская отдела полиции. Работники полиции принимают все меры по установлению личностей злоумышленников и их задержание, введен план "Сирена", - говорится в сообщении.

Полиция Харькова обращается к гражданам с просьбой, сообщить, если что-то известно о происшествии.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве мужчина покусал полицейского, ходатайствуя за своего товарища, которого задержали за кражу. Также под Киевом во время обыска напали на прокурора и полицейского. Кроме этого в столице двое мужчин в нетрезвом состоянии принялись крушить чужие авто, после чего набросились с кулаками на полицию.