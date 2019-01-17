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Народный синоптик рассказал, когда в Украине ждать новой волны похолодания

четверг, 17 января 2019, 16:11

В Украину после 20 января придет новая волна похолодания.

Об этом "Апострофу" рассказал народный синоптик Леонид Горбань

По его словам, температура воздуха будет достигать 15 градусов мороза, однако уже в конце января страну ждет оттепель и даже небольшой "плюс".

По данным "Укргидрометцентра", в воскресенье, 20 января, нестабильный, но все же "плюс" будет наблюдаться только на юге Украины и в Закарпатской области: от 1 тепла до 1 мороза синоптики прогнозируют в дневное время суток и 1-4 градуса с отметкой "минус" после захода солнца.

Ранее синоптики сообщали, что во второй половине января температура может опускаться до минус 10-15 градусов. В конце января синоптики ждут очередное потепление и слякоть, а вот февраль будет холодным и снежным. Кроме того, очень вероятен сильный ветер во время февральских морозов.

По информации синоптиков, как и в 2018 году, снег будет покрывать значительную часть страны едва ли не до апреля.

Подробнее читайте в материале "Апострофа", Температурные "качели": синоптики предупредили о похолодании.

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