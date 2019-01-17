Секс-скандал в ВСУ: появились новые данные о "геройствах" обвиненного командира

Командир воинской части А-1358 Виктор Иванив, которого обвинили в сексуальных домогательствах, "лечил" от пьянства военнослужащих клизмами и приказывал снимать это на видео.

Об этом заявил в комментарии журналисту Виталию Павловскому подполковник запаса Виктор Мищук, который пять лет (с 2013 по 2018 гг) был заместителем командира части Виктора Иванива по морально психологическому обеспечению.

"Действительно это было. Всех военнослужащих, которых он подозревал в употреблении спиртных напитков он отправлял в санитарную часть и приказом начальника медицинской службы делали им клизмы. Кроме того, не только те кто был под подозрением, но и друзьям этого человека делали клизмы. Просто так, для профилактики", - рассказал он.

Мищук подчеркнул, что не у всех солдат были медицинские причины для таких процедур. Кроме того, Иванив заставлял снимать на видео процесс установки клизмы, шантажируя военных видеороликами.

По его словам, дело расследовала Военная служба правопорядка (ВСП), но его закрыли и командир избежал наказания.

"Расследования не было, солдаты не жаловались. Но после того, как солдаты опубликовали это в Интернете и тогда военная служба правопорядка провела опрос и выявила, что он это проводил. В реестре досудебных расследований было зарегистрировано производство по статье 406 УК (превышение полномочий должностным лицом). После того, как он это узнал, он начал шантажировать и оказывать моральное давление на военнослужащих, которые были свидетелями. Например оказывал давление на медсестру, которая проводила клизмы, чтобы она отказалась от показаний. Чтобы он избежал наказания", - рассказал подполковник.

Также он добавил, что на имя начальника вооружения была подано письмо от ВСП с предложением вызвать его на аттестационную комиссию, но это ни к чему не привело.

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