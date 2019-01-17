В Киеве врежут сильные морозы: синоптик назвала точные даты

На Крещение, 19 января, в Киеве ожидаются сильные морозы.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"Именно на Крещение в Украине заходит похолодание. Как вы видите из этой прогностической диаграммы, сначала похолодание будет в таком лайт-варианте, ночью 5-10 градусов, днем -2-6 градусов", - написала она.

Но, по словам синоптика, расслабляться не стоит.

"А ближе ко второй половине следующей недели, особенно 23, 24 и 25 января, в Киеве может врезать ночью до -15-20 градусов", - заверила Диденко.

Как сообщал "Апостроф", Украину ждет чередование оттепелей и морозов.

Также ранее появился прогноз погоды в Украине на следующие три года. По словам синоптика, осень будет сначала сухой, затем сырой и холодной. Зима начнется рано с плюсовой температурой, а закончится крепкими морозами.