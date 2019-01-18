​Нас уже далеко не 52 миллиона: в Украине сообщили грустную статистику

За 11 месяцев (январь-ноябрь 2018 года) численность населения Украины уменьшилась на 208,8 тысяч человек.

Об этом говорят данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, численность населения в Украине по состоянию на 1 декабря 2018 года составляла 42 177,6 тысяч человек.

В Госстате сообщили, что остается значительным превышение количества умерших над количеством рожденных: на 100 умерших - 58 рожденных.

Как сообщал "Апостроф", украинцы мигрируют за границу в большей мере из-за менталитета видеть все плохое и не видеть того хорошего, что происходит в родной стране.

Детально о демографической ситуации в Украине читайте в материале "Апострофа": Европа открывает границы для украинцев не ради наших интересов - директор Института демографии.