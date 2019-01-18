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Соцсети неоднозначно отреагировали на заявление Зеленского по поводу бизнеса в России: видео

пятница, 18 января 2019, 12:21

Шоумен Владимир Зеленский, который заявил о своем намерении участвовать в выборах президента Украины, прокомментировал журналистское расследование, согласно которому, у него до сих пор существует кинобизнес на территории России.

Свою позицию актер обнародовал в видеообращении на Facebook.

"Мы не работаем в России после того, что она сделала с Украиной. Мы туда не ездим, мы там не выступаем, на меня там даже заведено уголовное дело из-за того, что я и компания "Квартал 95" помогали нашей армии финансами. У нашей компании действительно очень много различных прав: мы торгуем з 21 страной за рубежом, мы торгуем интелектуальными правами - это наши сценарии, наши идеи", - заявил он.

По его словам, деньги от роялти, от продажи интеллектуальных прав, поступают на счета разных западных компаний.

"Оттуда эти деньги возвращаются в Украину. И именно в Украине мы тратим эти деньги на наших работников, на производство нашего контента. Мы работаем только в нашей стране. И будем работать только у нас - в Украине", - сказал Зеленский.

Относительно инцидента с журналистами "Радио Свобода" шоумен заявил: "На меня резко выскочили - я резко отреагировал".

"Ребята, в следующий раз не прячьтесь, приходите, отвечу на все ваши вопросы. Прошу прощения", - добавил он.

В свою очередь мнения комментаторов относительно заявления Зеленского разделились: часть пользователей сети поддержала его, другие же посчитали, что свой первый экзамен в роли политика актер провалил.

Как сообщал "Апостроф", ранее появился прогноз перспектив Зеленского на выборах.

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