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​В Сумах прогремел взрыв в церкви: фото

пятница, 18 января 2019, 22:19

В Спасо-Преображенском кафедральном соборе (бывшего МП) в городе Сумы произошел взрыв.

Об этом сообщает пресс-служба епархии.

По словам прихожан, неизвестные бросили устройство, разразившееся в притворе храма. Никто не пострадал.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники различных подразделений полиции и специалисты-взрывотехники.

По сообщению пресс-службы управления Национальной полиции в Сумской области, правоохранителям сообщили, что при входе в помещение собора неизвестные бросили шашку, которая взорвалась.

Уже при осмотре оказалось, что взорвалась не шашка, а "пиротехническое средство для игры в страйкбол". Помещение не повреждено, пострадавших нет. По данному факту в полиции начали уголовное производство по статье "хулиганство".

Как сообщал "Апостроф", Печерский районный суд. Киева удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры №6 и избрал подозреваемому в поджоге дома возле Киево-Печерской Лавры меру пресечения в виде содержания под стражей.

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