Суд принял важное решение по подозреваемому в поджоге Лавры

Печерский районный суд. Киева удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры №6 и избрал подозреваемому в поджоге здания возле Киево-Печерской Лавры меру пресечения в виде содержания под стражей.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Одновременно в качестве альтернативы суд определил залог в сумме 153 тыс грн.
Как известно, 14 января злоумышленник, находясь в комнате на втором этаже нежилого здания на ул. Лаврской, поджег бумагу под старыми матрасами, вследствие чего возник пожар.
В дальнейшем злоумышленник скрылся с места совершения преступления, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции.
Действия 24-летнего подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога). Свою вину мужчина признает полностью.
Как сообщал "Апостроф", в сети показали видео пожара на территории Киево-Печерской лавры с высоты.