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Суд принял важное решение по подозреваемому в поджоге Лавры

четверг, 17 января 2019, 19:30

Печерский районный суд. Киева удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры №6 и избрал подозреваемому в поджоге здания возле Киево-Печерской Лавры меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Одновременно в качестве альтернативы суд определил залог в сумме 153 тыс грн.

Как известно, 14 января злоумышленник, находясь в комнате на втором этаже нежилого здания на ул. Лаврской, поджег бумагу под старыми матрасами, вследствие чего возник пожар.

В дальнейшем злоумышленник скрылся с места совершения преступления, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции.

Действия 24-летнего подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога). Свою вину мужчина признает полностью.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали видео пожара на территории Киево-Печерской лавры с высоты.

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