​Скандал вокруг избиения учителя отцом школьника в Киеве: новые фото, видео и детали конфликта

Учитель физкультуры, которого избил отец оскорбленного ученика, рассказал подробности своего избиения.

Об этом сообщает ТСН.

"Он здоровый дядя, меня поднял, стукнул в спину. Тогда я потерял немного сознание на некоторое время, сбилось дыхание", - рассказал учитель Игорь Матвиенко.

Врачи прокомментировали травмы, полученные физкультурником.

"Установлен диагноз: сотрясение головного мозга, общая травма грудной клетки, ушиб грудной клетки, ушиб легких", - рассказал заведующий отделением политравмы больницы скорой медицинской помощи Виктор Дорош.

Конфликт разгорелся, когда 4-классник пожаловался отцу на учителя, который на ученика кричал и довел до слез. "Было так, что я на него нарычал, взял за руку, отвел к двери", - пояснил педагог. Позже учитель извинился и перед учеником, и перед его отцом, однако это не успокоило разъяренного отца.

Агрессия напугала педагогов настолько, что одна из учителей уволилась. Родители других учеников стали на защиту физкультурника, потому что дети учителя любят. Хотя не исключают, что физкультурник мог накричать на парня, потому что он любил баловаться. По словам родителей, у парня в тот день, когда у него произошел конфликт с учителем, был день рождения.

"Я не видела такого учителя, который занимаясь с детьми по 2,5 часа, потом говорит: ребята, а теперь, пока не все родители сошлись, давайте в футбол быстро. Это реально так. Чтобы детей выманить из секции тхэквандо, надо еще хорошо померзнуть на морозе", - говорят родители.

А вот жена мужа, который избил физкультурника, сетует, что учитель унижал их сына перед всем классом, а потом сильно схватил за плечо. Это настолько шокировало малого, что он расплакался и сейчас нуждается в психологической помощи. Именно слезы сына, по словам жены, и разозлили мужчину. "Он пришел в школу. Мужская драка", - считает она.

Сам отец, избивший учителя, пришел в полицию вместе адвокатом.

Согласно информации Нацполиции, правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве в Оболонском районе отец одного из школьников избил учителя физкультуры.