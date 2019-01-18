Один - в больнице, второй - в полиции: видео и новые детали избиения учителя отцом школьника в Киеве

Отец школьника, который накануне избил учителя физкультуры в одной из элитных гимназий Киева, в пятницу, 18 января, сам пришел в полицию.

Об этом сообщает ТСН.

В участке мужчина появился вместе адвокатом. Дело уже внесли в реестр по статье за умышленное нанесение телесных повреждений.

Уточняется, что в Департаменте науки и образования Киева встревожены сложившейся ситуацией.

Напомним, конфликт разгорелся в одной из престижных столичных гимназий, когда четвероклассник пожаловался отцу на учителя физкультуры. Якобы он на ученика кричал и довел до слез. Позже учитель таки извинился и перед учеником, и перед его папой. Однако это не успокоило разъяренного отца.

В итоге, тот сначала ударил преподавателя на школьном дворе, а потом добивал за территорией лицея. Сейчас учитель в больнице, у него многочисленные гематомы, надрыв легких и сотрясение мозга.

Как сообщал "Апостроф", сети разгневало заявление полиции по поводу зверского избиения в Киеве мужчины толпой подростков.