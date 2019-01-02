​В России заистерили из-за подготовки Майдана по канонам Украины: в сети смеются

В России заговорили о подготовке революции по сценарию украинского Майдана в 2014 году.

Об этом написал "Фашик Донецкий" в Twitter.

"Опять мы во всем виноваты", - подписал он пост, в котором российская пропагандистка Наталья Яковлева заявляет о подготовке Майдана в России по украинскому сценарию.

Под постом появились саркастические комментарии пользователей.

"Ааааа, вона оно чё! получается сечины ротенберги и прочие росийские бомжары не богаты вовсе - и последний х*й без соли доедают, это бл*ть бандеровцы вбросы делают про яхты Усманова - от гады бл*ть", "я когда просматриваю российскую прессу прям гордится начинаю. такое ощущение, что украина вертит на ху@ рф 24 часа в сутки 7 дней в неделю", "И негров в Москве бьют по американским методичкам, 146%!", "Татаро-монгольское иго тоже мы организовали", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", бежавший из Украины кремлевский пропагандист Александр Чаленко обвинил пособника боевиков ДНР Дениса Селезнева в распространении лжи и фейков.