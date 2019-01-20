На небе взойдет "кровавая суперлуна": когда и где смотреть

В ночь с 20 на 21 января жители Земли смогут увидеть "кровавую суперлуну".

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Это явление, во время которого луна в полной фазе проходит через ближайший к Земле участок своей орбиты.

Как отметил сотрудник Главной астрономической обсерватории Национальной академии наук Украины Иван Крячко, суперлуние будет происходить одновременно с лунным затмением, когда Земля окажется между Луной и Солнцем, таким образом закрыв спутник своей тенью.

"Диск Луны во время полной фазы затмения будет висеть низко над горизонтом и будет казаться неестественно большим еще и потому, что через 13 часов спустя он пройдет мимо Земли почти на минимальном из возможных расстояний", - пояснил Крячко.

По данным Time and Date, наблюдать затмение полнолуния можно будет в Соединенных Штатах, Канаде, Южной Америке, частично в Европе, Азии и Африке. В Украине можно будет увидеть полное затмение перед рассветом 21 января.

Портал Time and Date планирует трансляцию затмения суперлуной для тех, кто из-за расположения или погоды не сможет его увидеть.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали видео с лунным затмением, которое прошло 27 июля 2018 года.