На Украину идет мощный циклон: синоптик предупредила о непогоде, карта

В ближайшие дни в Украину придет циклон, который принесет обильные осадки большинству регионов страны.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"И снова к нам мчится циклон! Уже сегодня вечером снег начнется в Одесской области, подтянется по линии Одесса-Харьков и охватит все, что вдоль этой полосы, до Винницкой, Черкасской, Полтавской и Киевской области. Остальная территория побудет в сухом воздухе.

Внимание! В ночь на понедельник и завтра утром сильные осадки ожидаются на юге Украины, на востоке, в районах Кропивницкого, Днепра, Полтавы - карта. Фаза осадков - от снега до мокрого снега, в зависимости от температуры воздуха. На остальной территории спокойно, без осадков", - написала метеоролог.

По ее словам, в течение дня 21 января циклон сдвинется в восточном направлении, поэтому непогода продержится только в восточных областях, в Крыму и Приазовье. В большинстве областей доминировать сухая погода.

Синоптик также сообщила, что морозы немного "осядут".

"Ближайшей ночью ожидается -4-12 градусов, завтра днем -2-7 градусов. На юге Украины ночью от 2 тепла до 3 мороза, днем в понедельник 0 +4 градуса, в Крыму до +6 градусов.

В Киеве 21 января погода предполагается сухой, разве что ближайшей ночью вероятный снег. Но большинство из нас будут сладко спать после активных праздников и перед новой рабочей неделей, которая открывает путь к весне.

В столице ближайшей ночью морозы окажутся мягче, -4-6 градусов, в окрестностях до -9 градусов, завтра днем -3-5 градусов", - рассказала Диденко.

Синоптик также предупредила о гололедице на дорогах.

Как сообщал "Апостроф", в Украине в воскресенье, 20 января, сохранится морозная погода со снегом, на дорогах гололедица.