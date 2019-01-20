В Украину пришли три опасных вируса гриппа: озвучены группы риска

Этой зимой в Украине свирепствуют три опасных вируса гриппа - два вируса типа А, которые еще называют Калифорния и Сингапур, а также вирус типа В.

Об их особенностях рассказала доктор медицинских наук, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета, профессор Ольга Голубовская, передает ZN.UA.

"При инфицировании гриппом А (H3N2) Сингапур в группе риска оказываются две возрастные категории — дети до 2 лет, скорее даже до 5 лет, а также люди старше 65 лет. Заболевание очень опасно для тех, кто страдает болезнями сердца и сосудов, легких, почек, имеет сахарный диабет. У гриппа А (H1N1) Калифорния свои группы риска — это беременные, больные бронхиальной астмой, сахарным диабетом, а также люди, имеющие избыточный вес. Во время пандемии, вызванной этим вирусом в 2009—2010 гг., пик смертности приходился на возрастную группу 25—49 лет. Обычно грипп ожидают после Нового года — в январе-феврале. Но у нас рост заболеваемости начался в конце ноября — начале декабря. По опыту предыдущих лет известно: чем раньше начинается грипп — тем сложнее будет его сезон", - уточнила она.

Кроме того, по ее словам, вызывать эпидемии и пандемии под силу гриппу А, который протекает тяжело, с осложнениями. В то же время грипп В тоже может вызвать эпидемию, но протекает он значительно легче. Менее опасен тип С, который не вызывает массовых заболеваний и не обладает такой изменчивостью, как остальные.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": В Украину идет эпидемия гриппа: как пережить ее с наименьшими потерями для здоровья и кошелька.