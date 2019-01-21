Лунное затмение 21 января: в сети показали яркие фото и видео "кровавой" луны

В ночь с 20 на 21 января в мире наблюдали лунное затмение – "кровавую суперлуну".

Фото и видео затмения публикуют очевидцы в социальных сетях.

Кровавая суперлуна – это явление, во время которого луна в полной фазе проходит через ближайший к Земле участок своей орбиты.

Суперлуние происходило одновременно с лунным затмением, когда Земля оказалась между Луной и Солнцем, таким образом закрыв спутник своей тенью.

В Украине можно было увидеть полное затмение перед рассветом 21 января.

Также смотрите полное видео затмения, снятое в Пенсильвании, США.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали видео с лунным затмением, которое прошло 27 июля 2018 года.