РУС. | УКР.

понедельник, 21 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.75
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

21 января

23:32
Главарь ДНР замахнулся на новые территории Украины
23:16
Совпало с визитом ФСБ: Луценко сделал громкое заявление об убийствах на Майдане
22:46
Количество жертв пожара в Черном море возросло, корабли тонут
22:21
В оккупированном Дебальцево произошло ЧП на заводе: есть погибшая
21:58
На Донбассе скончался украинский военный: названо имя
21:40
В Николаеве таксисты едва не устроили жестокий самосуд угонщику: видео
21:08
Из "черного списка": всплыли неожиданные детали о загоревшихся в Черном море кораблях
20:44
Украина и Израиль договорились о свободной торговле между странами
20:43
Министр образования хочет лишить детей-киевлян приоритетности обучения в детсадах столицы - нардеп
20:39
В программе Радикальной партии все пункты отображают потребности украинцев - эксперт
20:31
Посоветовала пить допинг: в России вспыхнул громкий скандал вокруг юной спортсменки
20:17
Число погибших у Керченского пролива возросло: названа причина жуткого пожара
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Совпало с визитом ФСБ: Луценко сделал громкое заявление об убийствах на Майдане

понедельник, 21 января 2019, 23:16

Волны насилия в отношении протестующих на Майдане во время Революции Достоинства совпадают с моментами прибытия сотрудников ФСБ в Киев.

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает "Интерфакс-Украина".

"Далее была команда из Кремля. Я это точно знаю, из материалов следствия, что люди из ФСБ постоянно прибывали в Киев... Их телефоны мы видим в правительственном квартале. Волны насилия против мирных демонстрантов совпадают с этими приездами", - рассказал он.

Луценко подчеркнул, что РФ планировала агрессию по отношению к Украине задолго до событий Революции Достоинства.

"Майдан и навязанная Путиным война не стояли в одной цепочке событий... Мы установили, что еще в 2013 году писали в СБУ, что в Херсонской области появились диверсионные группы, поддерживаемые действующими политиками Крымской автономии, уже тогда среди фамилий встречается Моторола", - рассказал генпрокурор.

"Я утверждаю, что Майдан и оккупация не являются логичной цепочкой", - подытожил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети напомнили видео боев 19 января с "Беркутом".

Фотовзгляд

Все галереи
Празднование Крещения в Киеве: эксклюзивное фото с высоты птичьего полета

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Как раздать 6 миллиардов: в Кабмине готовят новую предвыборную технологию

Крещение 2019: какие традиции нужно соблюдать на праздник

Миссия 2.0: кто будет спасать Донбасс и насколько это поможет

Температурные "качели": синоптики предупредили о похолодании

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: