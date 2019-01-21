Совпало с визитом ФСБ: Луценко сделал громкое заявление об убийствах на Майдане

Волны насилия в отношении протестующих на Майдане во время Революции Достоинства совпадают с моментами прибытия сотрудников ФСБ в Киев.

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает "Интерфакс-Украина".

"Далее была команда из Кремля. Я это точно знаю, из материалов следствия, что люди из ФСБ постоянно прибывали в Киев... Их телефоны мы видим в правительственном квартале. Волны насилия против мирных демонстрантов совпадают с этими приездами", - рассказал он.

Луценко подчеркнул, что РФ планировала агрессию по отношению к Украине задолго до событий Революции Достоинства.

"Майдан и навязанная Путиным война не стояли в одной цепочке событий... Мы установили, что еще в 2013 году писали в СБУ, что в Херсонской области появились диверсионные группы, поддерживаемые действующими политиками Крымской автономии, уже тогда среди фамилий встречается Моторола", - рассказал генпрокурор.

"Я утверждаю, что Майдан и оккупация не являются логичной цепочкой", - подытожил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети напомнили видео боев 19 января с "Беркутом".