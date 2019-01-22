Даже парик не вспотел: сеть повеселило посмертное решение ЕС по Кобзону

Российского эстрадного певца Иосифа Кобзона посмертно исключили из санкционного списка Евросоюза.

Об этом сообщают росСМИ.

Как отмечается в документе, в связи с кончиной артиста запись в отношении него "должна быть исключена из приложения к постановлению от 2014 года". Данная новость насмешила пользователей сети.

Напомним, о том, что Кобзон попал в санкционный список россиян, стало известно в феврале 2015 года. Ему запретили въезд на территорию Евросоюза, а также заморозили счета. Певца включили в перечень в связи с его проросийской позицией на счет Украины. В сентябре 2015 года исполнителю дали национальную визу для лечения в Италии без возможности посещать другие европейские страны. По словам артиста, получить право на въезд ему помог российский президент Владимир Путин. Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. Причиной смерти стала четвертая стадия рака. Болезнь диагностировали у певца в 2002 году.

Как сообщал "Апостроф", yа российском "1 канале" во время трансляции новогодних телепередач на экранах появился умерший в августе известный певец Иосиф Кобзон.