На базе полиции под Киевом нашли памятник стрелявшим в майдановцев: фото

На базе Киевского областного полка полиции особого назначения расположен 4-метровый памятник "Беркутe".

Об этом сообщает издание Insider.

Сам памятник представляет собой каменную скалу, на которой с распростертыми крыльями сидит хищная птица. На табличке видна надпись на русском языке "Беркут. Никто кроме нас". Надпись сопровождает изображение - кулак и автомат.

В издании также отмечают, что фото были сделаны на базе полиции уже в 2019 году. На снимке также видно информационную доску возле памятника.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали видео начала противостояния на улице Грушевского в центре Киева во время Революции достоинства в январе 2014 года. А также стало известно, что командир киевского полка полиции особого назначения Руслан Цикалюк участвовал в разгоне участников Евромайдана в 2013 году. А подконтрольный оккупантам "суд" в аннексированной Керчи приговорил бывшего командира "Беркута" и экс-заместителя председателя оккупационной администрации Керчи Олега Шевченко к 7 годам 10 месяцев лишения свободы.