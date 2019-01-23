Адепты "зрады" оконфузились в сети из-за огромного счета за свет в Сумах: фото

Жителю города Суммы за электроэнергию выставили счет на 132 тысячи гривен.

Об этом сообщает пользователь сети Артем Говорун на странице Sumy24 в Facebook.

"Сумчанин Виталий Педенко обнародовал на своей странице в Facebook счет за электроэнергию от ОАО "Сумыоблэнерго". Согласно счету, за декабрь он употребил электроэнергии на 132 848,46 гривен. При том, что за ноябрь - всего на 307,92 гривен", - говорится в сообщении.

Журналист из Сергей Моша также отреагировал на такой инцидент.

"Вопрос к адептам 144 реформы: и что дальше? И что теперь? Обжаловать счет в суде? Судебный сбор, адвокат - все это теперь очень дорого. Ничего не делать? Через месяц облэнерго (Григоришин + Коломойский через оффшорки) обратится в суд, то даже без ведома Педенко выдаст судебный приказ о взыскании задолженности, а дальше - прощай, квартира, машина (если есть) и комп или мобилка, чтобы даже в Facebook не мог поплакаться?" - написал он.

Пользователи сети также начали обсуждать проблему сумчанина.

Сам же "потерпевший" Виталий Педенко позже обнародовал информацию, что это была просто ошибка.

"Справедливость восторжествовала. Оперативно отреагировали, пришла сотрудница сумыобленерго, сняла показатели, которые разнились с указанными в платёжке. Пропущенный ноль чуть не довёл меня до инфаркта, и наделал кому то хлопот", - опроверг журналист свой предыдущий пост.

Как сообщал "Апостроф", за 10 лет стоимость отопления для украинцев выросла в десять и более раз.