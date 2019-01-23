На Донбассе пропал боец ВСУ, боевики уже заявили о его пленении

В среду, 23 января, около 4 утра в районе выполнения боевого задания на одном из наблюдательных постов в районе населенного пункта Павлополь (Донецкая область) пропал военнослужащий.

Об этом сообщается в Facebook.

Уточняется, пропавший боец является разведчиком взвода одного из подразделений 79-ой десантно-штурмовой бригады. На данный момент организован поиск военнослужащего, принимаются меры по быстрой установке его местонахождения.

В свою очередь, боевики заявили, что захватили бойца в плен.

"Бойцы "НМ "ДНР" взяли в плен ещё одного военнослужащего ВСУ. Группа из 4-х десантников пыталась подойти к позициям "ДНР". Наступив на световую мину, трое отступили, а четвертый сдался в плен, с просьбой не стрелять в него", - говорится в сообщении Telegram-канала WarGonzo.

При этом, координатор общественной организации "Медийная инициатива за права человека" Ольга Решетилова в Facebook указала на важную деталь с пленением украинских военнослужащих.

"Третий за месяц военнослужащий ВСУ в плену. Попадают к боевикам не во время боя, а по непонятным и не до конца расследованным обстоятельствам. Командование бригад реагирует по-разному. Одни, как Закарпатский Легион, сразу объявляют своего бойца пленным и пытаются ему помочь. Другие, как 58 омпбр, безапелляционно утверждают, что это дезертир, пытаясь прикрыть свои *адницы", - написала она.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети назвали имя еще одного украинского бойца, попавшего в плен к боевикам на Донбассе.