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На Украину обрушились снегопады из-за мощного циклона: появились утренние фото и видео

среда, 23 января 2019, 10:34

В среду, 23 января, Украину замело снегом из-за мощного циклона, который завис над страной. Пользователи сети поделились яркими фото зимних городов.

Снимки разместили в интернете.

Также, вместе со снегопадами, в Украину пришли и морозы. Кроме этого в стране объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

Киев

Буча (Киевская область)

Винница

Ровно

Хмельницкий

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик Наталия Диденко предупредила, что Киев заметет сильным снегом. Погода изменилась, потому что с Запада пришел в Украину мощный циклон.

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