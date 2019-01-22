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С запада подошел мощный снежный циклон: синоптик пояснила, чего ждать украинцам

вторник, 22 января 2019, 09:54

В среду, 23 января, в Украине вновь ожидаются снегопады и метели.

Об этом на своей странице в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 22 января в Украине будет сухо и морозно.

А 23 января в Украину придет активный циклон с Балкан, поэтому в среду стоит готовиться к снегопадам.

"Больше всего непогода затронет Винницкую, Черкасскую, Полтавскую области, районы Кропивницкого и Днепра. Здесь вероятные сильные осадки. В Одесской области возможные сильный мокрый снег и дождь. Кто собирается в дорогу 23 января - осторожно!", – предупреждает синоптик.

Также она отметила, что влажная погода в среду охватит все области Украины, осадки ожидаются практически повсеместно.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", по прогнозам синоптиков погода в феврале ожидается изменчивая: будут как морозы, так и оттепель со слякотью и повышенной влажностью.

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