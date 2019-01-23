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Резонансное ДТП с Зайцевой: потерпевшие сделали резкое заявление о виновниках трагедии

среда, 23 января 2019, 07:48

Пострадавшие в смертельном ДТП на улице Сумской в Харькове заявили, что виновники трагедии не сожалеют о случившемся, а хотят скорейшего закрытия дела.

Об этом пишет NewsRoom.

В Киевском районном суде Харькова повторно допросили потерпевших в ДТП на Сумской.

"В тот вечер я просто стоял и брился, когда вдруг забежала жена и сказала о том, что произошло. Мы сразу взяли такси и поехали искать наших девочек. В тот момент старшая дочь находилась на операции. По фотографии медики опознали девочек и сказали, что Диану тоже оперируют. Мы пытались узнать, что с Сашей, но вскоре подошел полицейский и сказал, что мужа Оксаны больше нет", - заявил отец одной из погибших Игорь Берченко.

По его словам, их семья не верит в раскаяние водителя Lexus Елены Зайцевой.

"По 50 тысяч гривен мы получили 10 и 16 ноября, но Диана умерла раньше, 26 октября. Деньги пришли от некой Ивановой. Моя жена встретилась с ней и попросила номер карты, чтобы вернуть деньги. Та спокойно написала его", - отметил мужчина.

Отец девушек вспоминает, что о гибели близких Оксане Евтеевой не говорили до последнего.

"Сначала мы сказали, что Саша в командировке. Оксаночка хотела позвонить ему, но мы говорили, что у нас забрали телефоны. Потом врачи сделали укол и мы обо всем рассказали", - добавил мужчина.

Сама Оксана Евтеева, девушка, потерявшая в автокатастрофе сестру и мужа, заявила, что не верит в искренность слов Елены Зайцевой.

"Со мной никто не связывался. Через адвоката предложили помощь взамен на какие-то услуги. Мы думаем, что речь должна была пойти об отказе от обвинений. Они ни в чем не раскаиваются, а хотят, чтобы все поскорее закончилось, в то время как моя реабилитация длится второй год", - рассказала пострадавшая.

Как сообщал "Апостроф", врач-нарколог, которая осматривала Елену Зайцеву, нашлась 22 января.

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Раздел: Общество Тема:
Теги: Харьков, ДТП

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