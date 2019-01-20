Под Одессой из-за вспышки опасной болезни объявили карантин

С понедельника, 21 января, в селе Шевченково в Одесской области введен карантин во всех учебных заведениях из-за вспышки кори.

Об этом сообщил глава Килийской ОТГ Павел Бойченко.

По его данным, количество детей, заболевших корью в Шевченково по состоянию на 17:00 19 января составило 14 человек.

Местные журналисты со ссылкой на Бойченко отмечают, что 12 из больных находятся на домашнем лечении, двое - в больнице.

"Один ребенок в тяжелом состоянии, сейчас решается вопрос о его переводе в Одессу", - добавил глава ОТГ.

"С понедельника в учебных заведениях с. Шевченково и детском саду карантин. Относительно других школ громады в 9:00 понедельника будет принято решение исполкомом", - сообщил Бойченко.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", с начала 2019 года от кори в Украине уже умер один ребенок.