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Под Одессой из-за вспышки опасной болезни объявили карантин

воскресенье, 20 января 2019, 17:54

С понедельника, 21 января, в селе Шевченково в Одесской области введен карантин во всех учебных заведениях из-за вспышки кори.

Об этом сообщил глава Килийской ОТГ Павел Бойченко.

По его данным, количество детей, заболевших корью в Шевченково по состоянию на 17:00 19 января составило 14 человек.

Местные журналисты со ссылкой на Бойченко отмечают, что 12 из больных находятся на домашнем лечении, двое - в больнице.

"Один ребенок в тяжелом состоянии, сейчас решается вопрос о его переводе в Одессу", - добавил глава ОТГ.

"С понедельника в учебных заведениях с. Шевченково и детском саду карантин. Относительно других школ громады в 9:00 понедельника будет принято решение исполкомом", - сообщил Бойченко.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", с начала 2019 года от кори в Украине уже умер один ребенок.

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