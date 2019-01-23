​Труп на капоте: под Киевом случилось жуткое смертельное ДТП, видео

23 января на Обуховской трассе под Киевом произошла авария, вследствие которой три человека погибли.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Жуткое смертельное ДТП под Киевом на Обуховской трассе в направлении Козина: в лобовую столкнулись два легковых автомобиля, водитель и пассажир "Таврии" погибли месте, тело пассажира лежит на капоте автомобиля. Ещё несколько людей серьёзно пострадали. На месте работали спасатели и медики скорой. Движение существенно ограничено... кто из водителей грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу – предстоит выяснить следствию...", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 22 января, в Киеве столкнулись два автомобиля: по предварительной информации, двое человек погибло.