В Крыму возникла новая проблема из-за строительства Керченского моста

Крымские "власти" заявили, что в связи со строительством железнодорожного перехода к Керченскому мосту на участке в районе поселка Багерово возникла проблема.

Об этом сообщает Керчь.ФМ.

По техническим причинам железнодорожникам необходимо соорудить насыпь, которая перекроет существующую дорогу Керчь-Багерово, что, соответственно, приведет к разрыву прямого транспортного сообщения между поселком, другими населенными пунктами и Керчью.

"Этого допустить нельзя", - говорит глава оккупационных властей Сергей Аксенов.

По его словам, для обеспечения безопасного проезда всех видов транспорта, в том числе общественного, принято решение не перекрывать движение по данному маршруту.

Как сообщал "Апостроф", ранее оккупанты похвастались новыми успехами на строительстве Керченского моста.