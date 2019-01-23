В Крыму возникла новая проблема из-за строительства Керченского моста

Крымские "власти" заявили, что в связи со строительством железнодорожного перехода к Керченскому мосту на участке в районе поселка Багерово возникла проблема.
Об этом сообщает Керчь.ФМ.
По техническим причинам железнодорожникам необходимо соорудить насыпь, которая перекроет существующую дорогу Керчь-Багерово, что, соответственно, приведет к разрыву прямого транспортного сообщения между поселком, другими населенными пунктами и Керчью.
"Этого допустить нельзя", - говорит глава оккупационных властей Сергей Аксенов.
По его словам, для обеспечения безопасного проезда всех видов транспорта, в том числе общественного, принято решение не перекрывать движение по данному маршруту.
Как сообщал "Апостроф", ранее оккупанты похвастались новыми успехами на строительстве Керченского моста.