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​Оккупанты похвастались новыми успехами на строительстве Керченского моста: фото

суббота, 19 января 2019, 05:43

На подходе к Керченскому мосту оккупанты уложили первый из 18-ти километров железнодорожного пути со стороны Керчи.

Об этом сообщает крымское издание "Примечания".

"В наступившем году строители двухпутной дороги приступили к укладке рельсов. Верхнее строение пути формируется на готовых участках с защитным слоем из дренирующего грунта. На сегодня выполнен первый километр рельсового пути главного хода, готово более 1,5 км станционных путей", – говорится в сообщении.

Известно, что вместе с трассой строится новая станция Керчь-Южная с парком путей для грузовых, пассажирских и пригородных поездов. Действующая станция Багерово – на реконструкции. Ведется переустройство девяти станционных путей, сооружение двух пассажирских платформ, пешеходного перехода, а также зданий и сооружений служебно-административного комплекса.

"Железнодорожники ведут к мосту двухпутную дорогу-подход длиной 40 км. Верхнее строение пути готово в полном объеме. Собрано и уложено 163 стрелочных перевода, установлено свыше 2500 опор и металлических стоек контактной сети. Степень готовности искусственных сооружений, включая мосты и путепроводы, — от 95 до 100%", – говорится в сообщении.

Сообщается также, что готовы все железнодорожные опоры – 307 конструкций высотой от 5 до 35 метров. Укрупнительная сборка пролетных строений – это 160 тысяч тонн металла – проведена более чем на 90%. На готовые участки мостового полотна уложено 11 из 38 км рельсошпальной решетки.

Как сообщал "Апостроф", по словам экспертов, у Керченского моста нет будущего, поскольку он возведен на тектоническом разломе.

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