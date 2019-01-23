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В сети рассказали про братьев, которые спасли жизнь семье с ребенком под Николаевом: фото и видео

среда, 23 января 2019, 07:26

Уроженцы Азербайджана Умуд и Сабир Шириновы, которые проживают в Николаеве, спасли из горящего автомобиля маленького ребёнка, женщину и мужчину.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил Адиль Бабаев.

По его словам, инцидент произошел вечером 19 января. Братья возвращались с работы из отеля-кафе "Ингул", который находится за чертой города Николаева, увидев перевернутый прицеп от фуры, они остановили машину. Мужчины подошли к водителю грузовика и заметили, что в 40-50 метрах от них на обочине горит перевернутый автомобиль, а в салоне плачет ребенок.

"Когда старший брат Умуд спрашивал у водителя грузовика почему вы стоите, надо же оказать помощь - вытащить из горящей машины ребенка и остальных пассажиров, тот ответил что уже поздно и он не намерен рисковать жизнью. Братья Шириновы не растерялись...Они понимали что дорога каждая секунда. Они рискуя своей жизнью бросились вытаскивать из горящего джипа ребенка", - пишет Бабаев.

По его словам, мужчины сломали багажник, и вытащили плачущего ребенка и вслед за ним маму. Однако в машине между передними сидениями еще оставался отец.

"Его практически невозможно было вытащить. В это время к газовому балону очень быстро приближался огонь. Все кричали: "Бегите! Сейчас будет взрыв!", - отметил он.

"Братья Шириновы не взирая на очевидную опасность бросились через багажник, сломав сидения, и вытащили отца ребенка, который находился без сознания и застрял между сидениями. Буквально через минуту взорвался газовый баллон в машине", - добавил Бабаев.

Отмечается, что после спасения семьи приехали сотрудники ГосЧС, скорая помощь и журналисты. Братья Шириновы поехали вслед за "скорой" в больницу. Они оказали материальную помощь в спасении ребенка и по сей день они оказывают помощь пострадавшей семье.

"У братьев Шириновых Умуда и Сабира тоже есть семьи и у каждого двое детей. Они члены Конгресса азербайджанцев Украины в Николаевской области. Мы все говорим: "Спасибо ребята за совершенный подвиг за мужество и героизм ради спасения человеческих жизней!", - подчеркнул Бабаев.

По информации СМИ, 19 января, на объездной дороге под Николаевом, возле с. Зайчевское, у грузовика MAN, перевозившего подсолнечник, оторвался прицеп. Неуправляемый прицеп буквально снес с дороги ехавший во встречном направлении кроссовер Kia Sorento. KIA слетел в кювет и загорелся. Случайные свидетели аварии вызволили из горящего авто водителя и двоих пассажиров - самостоятельно выбраться они не могли. "Скорая" доставила всех троих в больницу.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Николаеве таксисты едва не устроили жестокий самосуд угонщику.

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Раздел: Общество Тема:
Теги: Николаев, ДТП

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