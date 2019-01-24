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В Украину идет антициклон: синоптик дала "лютый" прогноз

четверг, 24 января 2019, 12:15

В ближайшие дни в Украину придет антициклон, который принесет с собой усиление морозов.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"Только снежные атмосферные фронты начали укладываться в поезд свой на отъезд, как уже готовится примчаться антициклон на их места. В ближайшие сутки он привлечет с собой усиление мороза. Ночью -8-15 градусов, днем -7-12 градусов. На юге днем все наоборот: 0 + 5 градусов. Контрасты у нас - ого! Снег будет идти преимущественно на Западе. В Киеве 25 января – зверский холод. Ночью -10-13, днем -7-9 градусов. Гололедица! Без существенных осадков. Не забывайте о теплые носки дома", - пишет она.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, какой погоды ждать в Украине в феврале.

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