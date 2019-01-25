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Потепление и новый циклон в Украине: синоптик дала прогноз на выходные

пятница, 25 января 2019, 14:19

На выходные в Украине, 26 и 27 января, прогнозируют потепление и осадки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в субботу, 26 января, ожидается преимущественно небольшой снег и мокрый снег.

В ночь на субботу будет все еще холодно, особенно на северо-востоке. Днем температура воздуха повысится вплоть до оттепели, на Севере -3-8 градусов.

В воскресенье Украину осадками и сильным ветром накроет очередной циклон. Из-за потепления мокрый снег будет смешиваться со снегом, осадки ожидаются сильные. На Западе страны днем прояснится.

"В Киеве также ожидается постепенное потепление. В субботу - небольшие осадки, в ночь на воскресенье в столице циклон насыпет снега, утром еще непогода задержится. А днем 27 января постепенно все успокоится", – пишет Диденко.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", стало известно, каким и когда будет конец зимы в Украине.

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