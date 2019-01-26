Украину в феврале ждут температурные "качели": синоптик назвала причины

В Украине в феврале ударят морозы, однако их будет сменять потепление.

Об этом сообщает газета "Сегодня", ссылаясь на слова ведущего научного сотрудника института геофизики НАН Украины Светланы Бойченко.

По ее прогнозам, сильные холода придут в конце первой декады, продержатся несколько дней, и снова потеплеет, но небольшой "минус" за окном сохранится весь месяц.

"За последние 5-6 лет погода, как в Украине, так и в мире, стала неустойчивее. Есть несколько гипотез, почему погода сейчас ведет себя странно. Это и долговременные процессы на Солнце (60-летние циклы), и активизация вулканической деятельности, и Мировой океан, который то связывает парниковые газы, то выбрасывает их в атмосферу, чем тоже снижает или повышает температуру", - рассказала Бойченко.

Как сообщал "Апостроф", в ближайшие дни в Украину придет антициклон, который принесет с собой усиление морозов.