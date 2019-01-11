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Образовалась гигантская пробка: видео и подробности серьезного ДТП с авто полиции под Киевом
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Образовалась гигантская пробка: видео и подробности серьезного ДТП с авто полиции под Киевом

пятница, 11 января 2019, 11:29

11 января под Киевом произошло ДТП с участием автомобиля полиции охраны, в сети опубликовали видео с места происшествия.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

На трассе столкнулись авто полиции охраны и Mitsubishi. Женщина- водитель последнего пострадала. В результате аварии образовалась масштабная пробка.

"Дорога как на Ирпень из Киева ехать, пробка до Ирпеня. Если присмотреться, то в видно что в легковой машины на багажнике детское кресло, надеюсь что оно пустое", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 8 января в Киеве полицейский автомобиль попал в аварию, образовалась масштабная пробка. Также в столицепьяный водитель устроил погоню с полицией и протаранил другой автомобиль. А ранее в Киеве такси с пассажирами протаранил другой автомобиль, двое людей получили травмы.

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