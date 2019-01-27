Оккупанты устроили "таможню" на выезде из Крыма: в сети подозревают неладное

Оккупанты усилили досмотровый контроль на автоподходах к Крымскому мосту.

Об этом пишет Керчь.ФМ ссылаясь на слова очевидцев

Отмечается, что особенно он изменился со стороны Керчи. Теперь кроме осмотра машины, контроль коснулся водителей и пассажиров транспортного средства. Люди проходят осмотр через металлорамки в специальном помещении.

"Сказали раньше этого не было из-за того, что не было помещения. Теперь идешь в здание проходишь проверку. Здание похоже на зал ожидания", - сообщил один из очевидцев.

В сети данное нововведение встретили с подозрением.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что жителей Сибири готовят к заселению оккупированного Крыма.