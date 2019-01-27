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Праздник на кладбище: в сети подметили новый конфуз Путина

воскресенье, 27 января 2019, 15:05

В сети рассказали о новой неудачной идее президента РФ Владимира Путина - "праздник на кладбище".

Об этом сообщает политолог Алексей Голобуцкий на своем Telegram-канале.

Видео "праздника" разместил в сети журналист и российский пропагандист Дмитрий Смирнов.

"Праздновал там Путин с радостными русскими блокаду - гибель минимум 630 000 от голода, холода и болезней. Ну действительно, чем не повод для праздника - так успешно реализовать сталинский "проект" Блокада" (потому что весь мир в курсе, что это именно СССР заблокировал Ленинград, превратив его в копеечное военное производство, да и голодали только те, кому "положено" для партийных кадров подвозили и пирожные, и сервелат)!", - написал Голобуцкий.

Также политолог добавил: "С другой стороны, когда-то такие заголовки действительно станут поводом для одного из самых масштабных праздников на континенте, если не на планете: "Путин - на Пискаревском кладбище! С праздником!""

Как сообщал "Апостроф", президент России Владимир Путин сошел с ума и представляет себя грозным Death Морозом.

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