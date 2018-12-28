РУС. | УКР.

пятница, 28 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.35
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

28 декабря

07:28
Получил много травм: стало известно о серьезном ЧП с украинским военным
06:42
Сошел с ума дедушка: в России рассказали, как Путин стал злобным Death Морозом
06:26
Не только админресурс: политологи рассказали, какой будет избирательная кампания в 2019 году
05:41
Появилось видео учений бойцов ВСУ с применением комплекса "Броня"
04:25
Озвучены масштабные потери боевиков за время проведения ООС на Донбассе
03:36
Боевики расстреляли авто ВСУ: военный опубликовал фото и письмо Санте
02:29
Голливуд отдыхает: сети впечатлило видео опасных разборок с бензопилой в России
01:31
Как на войне: в сети появилось видео опасного ЧП на новогоднем детском утреннике
00:23
Американец в одиночку пересек Антарктиду: новые впечатляющие фото

27 декабря

23:48
Лицемерие без границ: в сети жестко прошлись по видео встречи Путина с больным мальчиком
23:17
Зато "спасают" Сирию: в сети показали впечатляющие фото разрухи в России
22:56
Убийство "Сармата": появились новые данные по подозреваемым
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Сошел с ума дедушка: в России рассказали, как Путин стал злобным Death Морозом

пятница, 28 декабря 2018, 06:42

Президент России Владимир Путин сошел с ума и представляет себя грозным Death Морозом.

Такое мнение выразил российский социолог Игорь Эйдман на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что накануне Путин, после запуска ракетной системы "Авангард", заявил, что это "замечательный, отличный подарок стране к Новому году".

"Путин - злобный Death Мороз нам под елочку принес не сладостей пакеты, а ядерные ракеты. Ракеты правда игрушечные (фейковые). Но Путин любит с ними играться и дарит их самому себе под новый год", - отметил социолог.

По словам Эйдмана, Путин считает себя "грозным Death Морозом, а сам - Дед Маразм, впавший в детство".

"Путин грозит своими игрушками, а мир смеется: сошел с ума дедушка-то наш", - убежден социолог.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети также жестко высмеяли новогодний подарок от Путина.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве зажгли главную елку страны

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Россия наносит серьезный удар для Беларуси: что будет дальше

Россия идет по дороге, которой нет

У Путина скверная ситуация: его спасет четвертая война

Путин уже ничего не сделает в Украине, но может стать президентом нового государства - Слава Рабинович

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: