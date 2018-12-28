Сошел с ума дедушка: в России рассказали, как Путин стал злобным Death Морозом

Президент России Владимир Путин сошел с ума и представляет себя грозным Death Морозом.

Такое мнение выразил российский социолог Игорь Эйдман на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что накануне Путин, после запуска ракетной системы "Авангард", заявил, что это "замечательный, отличный подарок стране к Новому году".

"Путин - злобный Death Мороз нам под елочку принес не сладостей пакеты, а ядерные ракеты. Ракеты правда игрушечные (фейковые). Но Путин любит с ними играться и дарит их самому себе под новый год", - отметил социолог.

По словам Эйдмана, Путин считает себя "грозным Death Морозом, а сам - Дед Маразм, впавший в детство".

"Путин грозит своими игрушками, а мир смеется: сошел с ума дедушка-то наш", - убежден социолог.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети также жестко высмеяли новогодний подарок от Путина.