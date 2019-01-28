Переход в светлое будущее: в сети опубликовали фото уникальной "зебры" в Крыму

В Ялте, в оккупированном Крыму, заметили интересный пешеходный переход, который ведет через дорогу прямо в стену.

Соответствующее фото было опубликовано на Twitter странице "Ху*вый ЮБК".

Как отмечается, снимок был сделан на улице Свердлова.

"Ялта. Свердлова. Переход в Крымское светлое будущее", – пишут в комментарии к фотографии.

Как сообщал "Апостроф", жители оккупированного Россией Крыма поделились рассказами о жизни на полуострова спустя 5 лет после его аннексии.

Кроме того, ранее в сети показали фото ужасных условий в одной из поликлиник оккупированного Севастополя. Также в сети на примере выпускного 2018 года показали, как новый "совок" в оккупированном Россией Крыму стал хуже и гротескнее предыдущего. А в супермаркете оккупированной Евпатории дефицит товаров попытались скрыть, выложив в холодильники рулоны туалетной бумаги.