Под пивко на 9 мая: в Крыму оккупанты выставили на показ иконы на камбале, фото

В оккупированном Россией Крыму открыли музей рыбы и рыболовства, где представили иконы на камбале.

Об этом сообщает издание "Крым. Реалии".

Отмечают, что создателем музея является профессиональный ихтиолог Михаил Куманцов. В коллекцию, которую он собирал на протяжении 25 лет, входит более 5 тысяч экспонатов из 56 стран мира. Куманцов прочитал первым гостям музея открытую лекцию о жизни Черного моря.

Музей находится в отреставрированном дворце культуры и творчества. Одним из самых запоминающихся экспонатов стала икона на камбале.

В сети пользователи прокомментировали такую своеобразную экспозицию.

Как ранее сообщал "Апостроф", во время инвентаризации ценностей в Киево-Печерской лавре недосчитались восемь икон, деревянную чашу и крест.