​Стало известно, какие именно ценности пропали в Киево-Печерской лавре

Во время инвентаризации ценностей в Киево-Печерской лавре недосчитались восемь икон, деревянную чашу и крест.

Об этом заявил заместитель председателя Украинского общества охраны памятников истории и культуры, бывший член общественного совета при Министерстве культуры Украины Богдан Кожушко, передает "Радіо Свобода".

"Отсутствуют восемь икон. Все иконы 19-го века. Отсутствует также деревянный потир (чаша) и крест", - рассказал Кожушко, ссылаясь на список инвентаризации.

При этом он добавил, что не владеет информацией о стоимости пропавших вещей.

"В том списке, что мне предоставили, нет оценки стоимости пропавших вещей", - сказал он.

Ранее, председатель cинодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви (МП) архиепископ Климент (Вечеря) заявил, что не существует ни одного официального документа, который подтверждал бы наличие у Минкульта претензий к Киево-Печерской лавры по поводу исчезновения церковных ценностей.

Как сообщал "Апостроф", министр культуры Украины Евгений Нищук в прямом эфире ток-шоу "Эхо Украины" на телеканале "Прямой" заявил о том, что в Киево-Печерской лавре обнаружили пропажу нескольких ценных икон.

Вместе с тем глава юридического отдела УПЦ (МП) Александр Бахов назвал заявления министра по факту кражи икон преждевременным и ничем не обоснованным.