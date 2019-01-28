Под Винницей скандал из-за самоубийства школьника: подробности и видео

На Винничине покончил с собой 15-летний подросток. Родственники уверены, что парня довели до самоубийства, и обвиняют в случившемся классного руководителя и инспектора службы по делам детей.

Об этом сообщает ТСН.

Артем Ателин покончил с собой неожиданно для всех.

"Приходит в дом и говорит: бабушка, я еще раз приду, тебя поцелую и пойду спать. И так он больше не пришел", - говорит опекунша Евгения Стукан. После недолгих поисков родные нашли парня в сарае повешенным. "Смотрю – он уже холодный", - рассказал опекун Владимир Сташенко.

Супруги Стукан горюют, потому что взяли мальчика под опеку с самого рождения – вместе с мамой, которую лишили родительских прав из-за психического состояния.

"Они нам помогали, мы им, и так мы жили", - говорит мама Татьяна Ателина. Родные уверены, что подросток поступил так из-за травли учителями и инспекторами опеки. В прошлом году после того, как он сломал соседский забор, парня взяли на учет, а когда несколько недель назад один из его друзей отравился алкоголем – во всем обвинили Артема.

"Сказали, что он принес водку в школу, какой-то мальчик напился и попал в реанимацию. Неделю назад принесли какую-то бумагу из полиции, что забирают", - говорит родственница Людмила Стукан.

Классный руководитель признает, что воспитательные беседы с парнем проводили, но травлю отрицает.

"Его никто не преследовал. Ребенок, который в особых условиях, надо научить как-то жить", - объясняет Евгения Старущак.

После разговоров в школе Артема вызвали на заседание попечительского совета. Когда парень узнал об этом - очень расстроился и прекратил разговаривать, пояснил его лучший друг, одноклассник Владислав Свящук.

Родные говорят, что Артем боялся того, что его заберут в интернат. Последней каплей стал разговор с инспектором за несколько часов до его смерти. Опекунша на нем не присутствовала. "Она одна берет меня за плечо, открывает дверь и зайдите в дом. Я с ним еще поговорю", - говорит Евгения Стукан.

Однако Галина Порчинская, которая разговаривала с Артемом, уверяет, что опекуншу не выгоняла, а на парня не давила. "Мы говорили вместе, правда ли, что он приносил водку. Он говорил, что нет. Мы искренне общались, вышли, он нас провел, мы еще шутили с ним, попрощались и разошлись. Я не знаю, как объяснить, что случилось. Мы шокированы", - говорит заведующая сектором опеки и попечительства детей Галина Порчинская.

Полиция начала следствие по факту самоубийства. "Если у следователей будет достаточно доказательств для того, чтобы переквалифицировать дело, то его переквалифицируют. На сегодня нет оснований считать, что было доведение до самоубийства", - рассказала начальник отдела ювенальной превенции областной полиции Людмила Кузнецова.

Родные после похорон Артема собираются в прокуратуру – требовать переквалификации дела. Если следователи докажут, что парня все же довели до самоубийства, виновным грозит три года лишения свободы.

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