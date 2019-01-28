​В Харькове страшный пожар уничтожил торговый центр: первые фото и видео

В ночь на 28 января в Харькове произошел масштабный пожар в трехэтажном торговом комплексе "Мираж".

Об этом сообщает ГСЧС.

Огнем охватило арендованные магазины на первом, втором и третьем этажах ТЦ. Площадь пожара составила примерно 360 кв. м.

Руководитель тушения пожара объявил о 3-м номере сложности пожара, после чего дополнительно было привлечено силы и средства пожарно-спасательных подразделений.

Пожар был локализован в 05:04, полностью ликвидирован в 08:05.

Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", 27 января около 22:00 в Подольском районе Киева произошел пожар в многоэтажном доме, в результате чего пострадал мужчина-инвалид.

Также сообщалось, что 24 января загорелась многоэтажка в Киеве на Позняках.