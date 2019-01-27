​У нас все намного хуже: любители "русского мира" на Донбассе разочаровались в оккупантах

Жители оккупированного Донбасса начали сравнивать, как им жилось во времена украинской власти, и как стало с приходом оккупантов.

Об этом написал блогер Фашик Донецкий в Twitter.

"Вата начинает догадываться шо их на*бали", - говорится в сообщении.

В скриншоте, сделанном блогером, в группе "Макеевка" в соцсети ВКонтакте один из жителей описал все "покращення".

"Если говорить о ДНР в целом, я вижу только два (положительных момента, - ред.) – маленькая коммуналка и уважительное отношение к истории и к ветеранам, когда речь идет о ВВО. В остальном у нас все намного хуже", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", жители оккупированного Донецка пожаловались в сети, что у них катастрофически не хватает общественного транспорта – оккупанты пускают "всего один трамвай на один маршрут".