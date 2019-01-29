Потепление в Украине: врач рассказал, что делать при погодных перепадах

Перепады в погоде, в частности потепление в Украине, неблагоприятно сказывается на здоровье.

Об этом сообщил главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка, передает УНН.

"Легче переносить эти (погодные - ред.) перепады, когда человек придерживается более здорового образа жизни, если он полноценно питается, проветривает помещение, выходит на улицу и имеет физическую активность хотя бы 20 минут в день, причем желательно, чтобы эта физическая активность была на свежем воздухе", - советует он.

По его словам, при погодных перепадах важно соблюдать правильный режим сна, полноценно питаться и проводить закаливающие процедуры.

"Люди ошибочно полагают, что когда погода меняется, то надо проявлять меньшую активность, больше лежать, но наоборот они этим вредят себе", - добавил Стойко.

Он отметил, что адаптироваться к перепадам также помогают закаливающие процедуры - умываться, обливать ноги холодной водой.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали о погоде в Украине в последний день января.