Идет страшная оттепель: синоптик предупредила украинцев о смене погоды

Во вторник, 29 января, в большинстве областей Украины потеплеет.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, температура воздуха в Украине будет составлять от 0 до +4 градусов, на Юге – +4 +9 градусов, в Крыму до +12.

В то же время, в Сумской области, а также в Харьковской, Донецкой и Луганской все еще будет мороз – до -3 градусов.

На Севере и в центральных областях будет идти дождь и мокрый снег.

"Очень внимательно выбирайте обувь, потому что ледяные лужи – гарантированы", – предупреждает синоптик. Также Диденко напомнила об опасностях сосулек.

В Киеве 29 января будет +3 градуса, дождь и мокрый снег.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", ранее стало известно, какой погоды ждать в Украине в феврале.