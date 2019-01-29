Во Львове внезапно умер ветеран АТО: опубликовано фото

Во вторник, 29 января, во Львове умер ветеран АТО Дмитрий Власов.
Об этом сообщается на странице в Facebook Львовского центра предоставления услуг участникам боевых действий.
"Сегодня перестало биться сердце мужественного воина, защитника, отца и собрата Власова Дмитрия Владимировича 1974 г.р.", - сказано в сообщении.
Отмечается, что Дмитрий участвовал в ожесточенных боях в начале войны в 2014 году.
"Скончался на мирной территории. У ветерана остались дочь, сын и любимая жена", - говорится в сообщении.
Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о смерти 29-летнего участника АТО.