Во Львове внезапно умер ветеран АТО: опубликовано фото

Во вторник, 29 января, во Львове умер ветеран АТО Дмитрий Власов.

Об этом сообщается на странице в Facebook Львовского центра предоставления услуг участникам боевых действий.

"Сегодня перестало биться сердце мужественного воина, защитника, отца и собрата Власова Дмитрия Владимировича 1974 г.р.", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Дмитрий участвовал в ожесточенных боях в начале войны в 2014 году.

"Скончался на мирной территории. У ветерана остались дочь, сын и любимая жена", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о смерти 29-летнего участника АТО.