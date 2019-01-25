Стало известно о смерти 29-летнего участника АТО: опубликовано фото

В Стебнике, Львовской области, умер военнослужащий 24-ой бригады ВСУ, участник боевых действий на Донбассе Андрей Шалыгин.

Об этом на своей странице в Facebook пишет Ольга Мыцак.

Бойцу было 29 лет. Служил в ВСУ на контракте, в зоне АТО находился с первых лет войны.

"И опять Стебник в трауре. Отошел в вечность 29-летний Андрей Шалыгин (24-ая бригада). Война догнала его и забрала драгоценную жизнь", – говорится в сообщении.

Как отмечается, похороны Шалыгина прошли в пятницу, 25 января, в Стебнике.

О причинах смерти бойца не сообщается.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о смерти 42-летнего ветерана АТО Остапа Вергуна с позывным "Мид".