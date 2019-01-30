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Оккупанты в Крыму придумали отговорку для плохих дорог: в сети смеются

среда, 30 января 2019, 18:11

В оккупированном Россией Крыму "правительство" в социальных сетях объяснило жителям, почему в городе Севастополь плохие дороги.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

"Правительство Севастополя объяснило почему наши дороги, как после войны. Ну, теперь все ясно", - написала она.

Такой ответ насмешил пользователей сети и они прокомментировали его.

Как сообщал "Апостроф", в Ялте, в оккупированном Крыму, заметили интересный пешеходный переход, который ведет через дорогу прямо в стену. А ранее в сети показали фото ужасных условий в одной из поликлиник оккупированного Севастополя. Также в сети на примере выпускного 2018 года показали, как новый "совок" в оккупированном Россией Крыму стал хуже и гротескнее предыдущего.

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